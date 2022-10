Depay gratis alla Juve, intreccio pazzesco con Atletico e Barcellona

Novità importanti in casa Juventus, sempre alla ricerca di profili interessanti in vista della prossima stagione: Depay a parametro zero, che intreccio!

Possibile colpo importante per il club bianconero che vorrebbe rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri: idee entusiasmanti per puntare sempre più in alto. Ora i tifosi sognano il colpo Depay a parametro zero visto che l’attaccante olandese è fuori da tempo dalle gerarchie di Xavi.

Come riportato dal portale ElNacional.cat, l’allenatore del Barcellona, Xavi, non ha intenzione di continuare a lavorare con l’attaccante olandese, Memphis Depay, che ha giocato finora soltanto 131 minuti, 131 minuti. La situazione è stata questa anche prima dell’infortunio del giocatore che è rimasto fuori per diverso tempo.

Per l’olandese la Juventus resta ancora in pole con il possibile colpo a parametro zero interessandosi soltanto all’ingaggio del giocatore del Barcellona. Depay potrebbe così essere liberato dalla dirigenza blaugrana: al lavoro anche il direttore Mateu Alemany, che sarebbe così disposto a lasciarlo partire senza problemi. Il suo arrivo in Spagna è avvenuto grazie alla richiesta dell’ex allenatore del Barcellona, Ronald Koeman, ma ormai è completamente fuori dai piani. Un cambio di programma già annunciato nei mesi scorsi: Depay è stato vicinissimo a vestire la maglia bianconera già in estate, ma alla fine non c’è stato l’accordo con il club italiano.

Addio Kean, spazio a Depay in attacco: c’entra anche Morata

Per facilitare quest’operazione di mercato, la Juventus potrebbe così liberare anche Moise Kean, sempre nel mirino dell’Atletico Madrid: di conseguenza anche Alvaro Morata è stato vicinissimo a vestire la maglia blaugrana, proprio durante la sua avventura alla Juventus. Con l’arrivo di Vlahovic le dinamiche sono cambiate, ma lo stesso Massimiliano Allegri l’ha tenuto protagonista nella sua rosa con compiti differenti lavorando sull’esterno sinistro. Un triangolo avvincente per coinvolgere tutte le parti in questo modo. La Juventus pensa da tempo a Memphis Depay per rinforzare il reparto offensivo: novità importanti già a partire da gennaio con colpi di scena in attacco per le big d’Europa.