“Divorzio ufficiale”: Leao-Milan, la sentenza è definitiva

C’è parecchia insoddisfazione in casa Milan per la bruciante sconfitta di ieri contro il Torino: anche Leao nel vortice, cosa sta succedendo

Un ko che sorprende e deve far riflettere. Giornata alquanto amara per il Milan, uscito sconfitto ieri sera dal match in trasferta col Torino targato Ivan Juric. I rossoneri, fino ad ora, erano riusciti sempre ad andare oltre alle difficoltà – legate soprattutto ai numerosi infortuni -, grazie alla compattezza che caratterizza da diverso tempo il gruppo di Stefano Pioli.

Allo Stadio Olimpico granata, invece, si è vista una squadra stanca e molto poco brillante. Il primo tempo ne è la chiara dimostrazione, complici le nitide occasioni da gol letteralemente divorate da Rafael Leao. Il portoghese, infatti, si è reso protagonista in negativo di una prestazione assai deludente, tant’è che il mister rossonero ha deciso addirittura di sostituirlo all’intervallo, inserendo al suo posto Ante Rebic.

Milan, Leao nella bufera: i tifosi insorgono

La prova sottotono del classe ’99 non è andata giù ai tifosi del ‘Diavolo’, che da un giocatore del genere ovviamente si aspettano ben altro in campo. Su Twitter è impossibile tenere il conto delle critiche dirette all’ex Lille e c’è chi dà già per scontato il mancato rinnovo del contratto col Milan, in scadenza giugno 2024. Di seguito alcuni esempi.

Leao ha sulle proprie spalle l’80% delle responsabilità per questo risultato — Receba Rouges (@PourSeba) October 30, 2022

Il Milan se Leao non gira praticamente ha la capacità di creazione offensiva di un 80enne senza braccia — l’Ottaviano (@Dottor_Strowman) October 30, 2022

Spero che la curva del toro abbandoni lo stadio a fine primo tempo perché coi tiri di Leao i bambini non sono al sicuro — AnfetaMi19n (@AnfetaMilan) October 30, 2022

Contro il Napoli, Leao era assente e il Milan ha perso.

Ieri sera era in campo ma con la testa non c’era e il Milan ha perso. Eh ma il Milan non è Leao dipendente… — Matteo (@Matteo_003) October 31, 2022

Mi sembra ormai ufficiale il divorzio tra Leao e il Milan — AnfetaMi19n (@AnfetaMilan) October 30, 2022

I due gol letteralmente mangiato da Leao ora pesano come un macigno. Quando dico che per giocare a calcio serve la testa e la determinazione perché le qualità tecniche non bastano intendo proprio questo. — Orli ⚫️🔴 (@Orli19831) October 30, 2022

Comunque ancora non riesco a credere ai due gol che si è mangiato Rafael Leao#TorinoMilan — MASSIMO FERRARIS (@ilgiovanemassi) October 30, 2022

Bravissimi Leao e pioli, complimenti — Levi Ackerman (@LeviAck8_) October 30, 2022

Stasera Leao ha dimostrato a tutti di essere infinitamente più forte di Kvaratskhelia, così come viene detto dagli amici milanisti #TorinoMilan — Raffo™ (@RaffoSarnataro) October 30, 2022