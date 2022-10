HIGHLIGHTS Verona-Roma 1-3: il ciclone Volpato si abbatte sui gialloblù

I giallorossi espugnano il ‘Bentegodi’ grazie ai cambi di José Mourinho: decisivo l’ingresso in campo di Cristian Volpato

Pescato dalla panchina nell’assalto finale alla porta degli scaligeri – rimasti in 10 dal 36′ per l’esplusione di Dawidowicz, precedentemente andato a segno, al 27′, con una zampata dentro l’area di rigore – Cristian Volpato è l’eroe giallorosso di serata.

Una serata inizata non nel migliore dei modi per i capitolini, che sarebbero potuti passare in vantaggio per primi se Tammy Abraham, prima del vantaggio veronese, non avesse sprecato un’occasione a porta vuota che grida ancora vendetta. Come detto, poco dopo la mezz’ora, l’episodio chiave del match: lo stesso Dawidowicz entra pericolsamente su Zaniolo, e viene espulso dopo la verifica all’on field review da parte del direttore di gara. Sarà poi proprio il numero 22 giallorosso a pareggiare i conti nel recupero del primo tempo ribadendo in rete, a porta sguarnita, il secondo palo di giornata del suo compagn di reparto inglese.

Verona-Roma 1-3: highlights, tabellino e classifica

Nella ripresa il copione è chiaro: Roma all’attacco, Verona che difende il pareggio con le unghie e con i denti. Poi, ecco l’effetto Volpato. Il baby talento, che finora non aveva giocato neppure un minuto in questo campionato, entra al 57′ e risolve il match. Prima con un bel tiro da fuori area all’88’, poi regalando uno splendido assist ad El Shaarawy, anch’egli subentrato dalla panchina, per il gol del 3-1 in pieno recupero. La Roma vola così a quota 25, al quarto posto in classifica, superando proprio la Lazio, ovvero la prossima avversaria in quello che sarà un infuocato derby della Capitale.

VERONA-ROMA 1-3

27′ Dawidowicz (V), 45’+2 Zaniolo, 88′ Volpato, 90’+2 El Shaarawy

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 32, Atalanta 27, Milan 26, Roma 25, Lazio 24, Inter 24, Juventus 22, Udinese 22, Torino 17, Salernitana 16, Sassuolo 15, Fiorentina 13, Empoli 11, Bologna* 10, Monza* 10, Spezia 9, Lecce 8, Sampdoria 6, Hellas Verona 5, Cremonese 5.

*Una gara in meno

** A breve in arrivo gli highlights del match