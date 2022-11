Vetrina Napoli, Klopp all’assalto del big azzurro

Osservato speciale ad Anfield in occasione di Liverpool-Napoli. Il possibile assalto al big azzurro, tutte le cifre e i dettagli

“I complimenti eccessivi a volte servono a metterti lassù per poi poterne ascoltare il tonfo. Quando invece ci sono delle critiche, se fatte in maniera corretta ci si trova sempre gli spunti per migliorare e vedere se la critica è corretta o no”.

“Se invece l’ha detto in maniera un po’ differente… Intanto lui ha fatto le ultime due finali di Champions, per cui è più bravo di tutti, lui e la sua squadra. Poi si accorgerà, quando allenerà il Napoli, che “ca nisciun è fess”.”. Alla vigilia di Liverpool-Napoli, Luciano Spalletti ha risposto così ai complimenti di Jurgen Klopp, che ha dato gli azzurri in corsa anche per un posto in finale di Champions League. Ai ‘Reds’ servirà un’impresa per conquistare il primo posto nel girone, battere gli il Napoli con quattro gol di scarto. Ad Anfield non mancheranno gli osservati speciali in chiave calciomercato.

Calciomercato Napoli, Zielinski osservato speciale

La dirigenza inglese cerca importanti rinforzi soprattutto a centrocampo e il primo osservato speciale di questa sera è Piotr Zielinski. Il polacco potrebbe finire sul taccuino dei ‘Reds’ in vista delle prossime sessioni di calciomercato, con un contratto ancora in scadenza nel giugno 2024. La valutazione del presidente De Laurentiis si aggira in ogni caso intorno ai 40 milioni di euro. Il Liverpool è già avvisato, il Napoli non farà sconti.