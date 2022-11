Allegri insiste per avere il bomber: nuova offerta della Juventus

La Juventus di Massimiliano Allegri, in vista del calciomercato invernale, avrebbe rimesso nel mirino Marko Arnautovic, centravanti del Bologna. Le ultimissime notizie

La Juventus di Massimiliano Allegri è ormai fuori dal gironcino di Champions League. I bianconeri, reduci da una serie di sconfitte pesantissime contro Benfica e Maccabi Haifa, devono ora puntare tutto sul campionato italiano di Serie A per tentare una rimonta che consenta alla Vecchia Signora di approdare almeno alla prossima edizione della Coppa dei Campioni.

Intanto c’è un crocevia importante per la Juventus di Allegri: domenica sera all’Allianz Stadium arriva l’Inter di Simone Inzaghi per quello che sarà un vero e proprio spareggio per chi può rientrare nella corsa scudetto. I nerazzurri, dopo un mese di ottobre super, hanno risalito la china e non possono più perdere punti. Discorso analogo per i bianconeri che devono continuare ad avere risultati in Serie A nonostante qualche difficoltà, basti pensare alla vittoria striminzita ottenuta contro il Lecce di Marco Baroni.

Calciomercato Juventus, occhi sul bomber in Serie A

Mancano poco meno di due settimane alla pausa per il mondiale e la Juventus ha già messo nel mirino alcuni obiettivi in vista della finestra di calciomercato invernale. Nei radar della Vecchia Signora continua ad esserci un grande bomber del campionato italiano di Serie A: stiamo parlando di Marko Arnautovic, stella del Bologna di Thiago Motta. Il nazionale austriaco è uno dei giocatori più in forma di questa prima parte di stagione in Italia ed è un pallino di Allegri ormai da diverso tempo. Per riuscire a convincere il club felsineo a lasciarlo andare, la Juventus potrebbe mettere sul piatto l’intero cartellino del giovane Andrea Cambiaso. Il terzino ex Genoa è attualmente in prestito al Bologna e si sta ritagliando un ruolo da protagonista, per questo i bianconeri potrebbero offrire il trasferimento a titolo definitivo del difensore in cambio dei guizzi di Arnautovic.