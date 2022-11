Juve-PSG, tifosi scatenati: “Ma l’ha vista la palla?”

Al 13′ del primo tempo il fuoriclasse dei parigini ha dato uno sfoggio delle sue abilità. sui social piovono le critiche

Era anche partta bene, la Juve, nel match contro il PSG. Subito un paio di occasioni, tanto pressing, cattiveria agonistica. Il pubblico apprezza. Poi, al 13′, il colpo del campione. Il fuoriclasse che si prende gioco della retroguardia bianconera. Con un giocatore in particolare messo nel mirino dai tifosi sui social.

Kylian Mbappé con un controllo orientato a cirac 30 metri dalla porta ha saltato netto Federico Gatti, per poi seminare il panico eludendp l’intevent in scivolata, alla disperata, di Manuel Locatelli. Il francese ha completato l’opera accentrandosi per poi scaricare un destro potente alle sinistra di Szczesny. Un gol da applausi, certo. Ma negli occhi dei tifosi bianconeri è rimasto soprattutto il goffo tentativo dell’ex Frosinone di recuperare lo scatto bruciante di Mbappé. Nemmeno trattendendo la maglia il difensore bianconero ci è riuscito. I social hanno già emesso il loro verdetto sul difensore.

Le reazioni social alle difficoltà di Gatti

Non c’ è trippa per gatti — giorgio (@giorgiotosatti) November 2, 2022

Ma Rugani faceva tanto peggio di Gatti da inizio? Io dico di no perché il Gattone è bravo ma ancora non da Juve #JuvePSG — OGM (@giusyoni) November 2, 2022

Gatti non ha capito dove si trova. pic.twitter.com/9ZqJmczKWd — Alessandro (@90ordnasselA) November 2, 2022