L’Atletico Madrid fa piazza pulita🌪️: la Juve ne approfitta subito 😏

La Juventus punta un sacrificato dell’Atletico Madrid in vista della prossima sessione invernale

L’Atletico Madrid è una delle delusioni più grandi di questa edizione della Champions League. Il club spagnolo è fuori dalla competizione e non accederà alla fase a eliminazione diretta.

La sconfitta di ieri contro il Porto ha relegato la squadra del Cholo Simeone all’ultimo posto del proprio girone. Di conseguenza l’Atletico non accederà neppure ai playoff di Europa League ma dopo appena due mesi di stagione è già fuori dall’Europa. Le clamorose perdite economiche costringeranno i colchoneros a sacrificare alcuni giocatori importanti. Uno di quelli che potrebbe lasciare Madrid nei prossimi mesi è il portoghese Joao Felix, in quanto permetterebbe di incassare una cifra importante. L’ex Benfica, però, non è l’unico calciatore dell’Atletico ad essere sul mercato.

Atletico, Gimenez nel mirino della Juventus

Tra gli altri sacrificabili in casa Atletico ci sono anche Rodrigo De Paul, Saul Niguez e José Gimenez. Quest’ultimo è da tempo nel mirino della Juventus. Il classe ’95 uruguaiano è stato per anni uno dei pilastri della squadra di Simeone con cui ha un contratto fino al 2025. Proprio lui potrebbe essere uno dei protagonisti del mercato invernale in ottica Serie A anche se per la Juventus è più plausibile un assalto in estate.