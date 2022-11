Juve senza alibi: il duro attacco sulla gestione Allegri

Ospite della trasmissione in diretta streaming ‘TvPlay’, il noto YouTuber ha espresso il proprio dissenso verso le recenti gesta del tecnico bianconero Massimiliano Allegri

Dopo la bruciante sconfitta rimediata nella passata giornata ad opera del Benfica, la Juventus affronterà questa sera il Paris Saint-Germain nell’ultimo scontro diretto che potrebbe garantire ai bianconeri l’accesso diretto in Europa League come magra consolazione di un cammino totalmente infelice.

Da tenere sott’occhio anche la gara del Maccabi Haifa, alle calcagna di Massimiliano Allegri e speranzoso nell’impresa delle imprese. In questo scenario a tinte fantascientifiche, ma che di fantascientifico non ha nulla, il tecnico bianconero è sempre più bersagliato dalle critiche. A tal punto che molti tifosi bianconeri preferirebbero che la Juventus venisse radiata completamente da ogni competizione europea in questa stagione, per non lasciare al tecnico alcun alibi o alcuna scusante che prolunghi la sua permanenza sulla scottante panchina dei disastri.

Allegri alle strette e Juve fuori dalle competizioni europee: appello deciso

Di questa idea è anche il noto YouTuber nonché volto dei canali social, Simone Avsim, grande cuore bianconero. In diretta streaming sul canale ‘TvPlay’ della piattaforma Twitch, per conto di ‘calciomercato.it’, Avsim ha così dichiarato: “Preferirei finire quarto in questo girone di Champions League, per poi sperare di cambiare allenatore da subito”. Parole forti, decise, che trasudano tutto il disappunto per la gestione Allegri e indirettamente anche quella della presidenza della Juventus.