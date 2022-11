Intreccio Rabiot-Paredes 👀: la mossa che ribalta tutto 🔥

Intreccio Rabiot-Paredes in casa Juventus: la mossa inaspettata del Paris Saint-Germain

La Juventus scende in campo questa sera contro il Paris Saint-Germain in Champions League nell’ultima giornata del girone. I bianconeri sono già matematicamente fuori dalla competizione ma devono sperare nel terzo posto per accedere all’Europa League.

Sarà la partita del ritorno in Italia di Donnarumma, ma anche dell’ex, Adrien Rabiot che dopo aver passato 7 stagioni nel club parigino, adesso veste la maglia bianconera. Proprio il francese è tornato ad essere un obiettivo concreto per il PSG che vorrebbe riaprire una trattativa con la Juventus. Rabiot è spesso stato criticato da quando è in Italia ma alla fine ha sempre portato a termine buone stagioni e adesso si prepara per vivere un mondiale da protagonista.

Juventus, il Psg vuole indietro Rabiot e offre Paredes

Tra Juventus e PSG ci sono state diverse trattative nelle ultime sessioni di mercato. L’ultima è quella che ha portato a Torino Leandro Paredes negli ultimi giorni di mercato. Il centrocampista argentino è tornato in Italia, in prestito fino al 30 giugno 2023. L’accordo prevede l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obbiettivi e la facoltà di acquistarlo a titolo definitivo qualora questi obiettivi non venissero raggiunti.

Il PSG è disposto ad offrire l’intero cartellino di Paredes alla Juventus in cambio di Adrien Rabiot, che andrà in scadenza con i bianconeri a giugno 2023. Una trattativa piuttosto ingarbugliata che proseguirà nei prossimi mesi.