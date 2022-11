Lo vuole il grande ex: il Napoli saluta Kvaratskhelia

Il gioiello georgiano sta facendo impazzire tutti: adesso il top club è pronto a fare follie per scipparlo al Napoli, ci pensa il grande ex

Il Napoli sta vivendo una stagione da sogno. Primo posto in Serie A, primo posto nel girone di Champions League che ha visto il Liverpool di Klopp piegarsi agli azzurri nell’arco delle ultime settimane.

Un lavoro certosino di Luciano Spalletti coadiuvato da scelte di calciomercato preziose come gemme. Non solo Osimhen ma anche e soprattutto Khvicha Kvaratskhelia, il coniglio d’oro tirato fuori dal capello dal ds Cristiano Giuntoli.

Addio Napoli: Kvaratskhelia in Spagna

Il georgiano ha fatto innamorare mezza Europa, tra giocate difficili compiute con una semplicità disarmante ed un talento purissimo. Arrivato in Campania dalla Dinamo Batumi per 10 milioni di euro, l’esterno ha visto decuplicare il suo valore: il Napoli, per una cifra vicina ai 100 milioni di euro, potrebbe in futuro titubare sull’addio. Adesso, però, De Laurentiis si gode il suo campione ma dovrà fronteggiare almeno un assalto al termine dell’attuale stagione. Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net’, è il Real Madrid il club che pare orientato a fare una grande offerta per Kvaratskhelia.

Lo vuole fortemente Carlo Ancelotti, sarebbe una sua personale scommessa da affiancare a prospetti giovani e di talento come Rodrygo e Vinicius. I ‘Blancos’, dunque, al termine dell’attuale stagione potrebbe farsi avanti per tentare di accontentare Ancelotti e strappare al club azzurro il numero 77. Kvaratskhelia in questa stagione ha collezionato 28 presenze complessive con 16 reti e 12 assist vincenti: numeri strepitosi che il Napoli spera di poter vedere aumentare con il passare dei mesi.

L’ombra dell’ex Ancelotti e del Real Madrid all’orizzonte: Kvaratskhelia può diventare una priorità per la società di Florentino Perez a partire da giugno.