Inter, che notizia per Inzaghi: torna contro la Juventus

Simone Inzaghi potrebbe avere una bella notizia in vista del big match contro la Juventus: recupero importante in vista

Si è chiuso il girone di Champions League per l‘Inter, con la sconfitta senza conseguenze contro il Bayern Monaco. I nerazzurri sono approdati agli ottavi di finale con il secondo posto nel girone, mentre nel fine settimana dovrà affrontare la Juventus nel derby d’Italia.

Un big match dove ci saranno tante assenze da una parte e dall’altra, ma per Simone Inzaghi potrebbero arrivare ottime notizie proprio dall’infermeria. Potrebbe recuperare un titolarissimo.

Inter, Inzaghi può sorridere: Brozovic può recuperare contro la Juventus

Da fine settembre Marcelo Brozovic non è a disposizione di Simone Inzaghi per l’infortunio rimediato in Nazionale. Di partite importanti ne ha saltate tante, con il tecnico dell’Inter che ha dovuto ridisegnare la squadra, visto che il croato è uno dei perni del gioco nerazzurro.

Le buone notizie però per Simone Inzaghi potrebbero arrivare proprio in vista del big match contro la Juventus. Infatti, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, Brozovic si è allenato in gruppo per la prima volta dopo tempo. Questo significa che aumentano le speranze di recupero per la partita contro la Juventus, anche se probabilmente potrà partire dalla panchina. Da qui a domenica sera Inzaghi avrà tempo per valutare le condizioni di Brozovic e decidere cosa fare.