Riecco il Barcellona, stravolti tutti i piani dell’Inter

Il Barcellona vuole allestire una rosa super competitiva dopo le delusioni in Champions League: con l’addio di Piquè, ecco il nuovo piano di Xavi

Idee suggestive in ottica futura per quanto riguarda il Barcellona targato Xavi. In Champions League è arrivata una nuova cocente eliminazione con la compagine blaugrana che cercherà di trionfare in Europa League, proprio come la Juventus. Le big di un tempo hanno bisogno di nuovi stimoli per provare ad arrivare fino in fondo in campo internazionale: ora c’è spazio per nuovi acquisti visto anche l’addio di Pique, che ha svelato che terminerà la sua carriera da calciatore al termine della stagione. Appenderà gli scarpetti al chiodo per iniziare definitivamente un nuovo percorso.

E così potrebbe tornare di moda il profilo del centrale slovacco dell’Inter, Milan Skriniar, che è sempre pronto anche a firmare il rinnovo contrattuale con il club nerazzurro. In estate è stato vicinissimo anche all’addio con l’Inter con il forte interessamento del PSG, che ci ha provato fino alla fine. Ora c’è anche il Barcellona sulle sue tracce visto che dovrà rinforzare il reparto difensivo con innesti di qualità assoluta.

Inter, Skriniar deve comunicare la sua scelta

Lo stesso amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, si è detto fiduciosi per il suo rinnovo contrattuale. In questo modo il club nerazzurro sarebbe già al lavoro da tempo per arrivare ad una soluzione con lo stesso centrale slovacco, che vorrebbe sposare il progetto dell’Inter anche per i prossimi anni. Ora ci dovrebbero essere incontri risolutivi per provare fino in fondo arrivando alla soluzione definitiva. Dalla Spagna continua il forte interessamento del Barcellona, che vorrebbe così convincere Skriniar a volare da Xavi vestendo la maglia blaugrana. In questo modo potrebbero esserci novità importanti a partire da gennaio visto il Mondiale in atto tra novembre e dicembre. L’Inter cercherà di convincere lo slovacco a sposare ancora per diverse stagioni il loro progetto entusiasmante.