Caos Atalanta-Napoli 👀 : l’attacco all’arbitro infiamma 🔥 il web

In seguito alle polemiche nei confronti dell’arbitro Mariani nel post Atalanta-Napoli, Muriel ha pubblicato una storia Instagram

L’Atalanta perde un altro scontro diretto in casa, questa volta contro il Napoli. A differenza della sconfitta contro la Lazio, questa volta la ‘Dea’ è passata in vantaggio ma poi non è riuscita a mantenerlo.

Il Napoli ha vinto 2-1 ma al termine della gara non sono mancate le polemiche nei confronti dell’arbitro Mariani. Quest’ultimo ha fischiato la fine della partita, non allungando il recupero. L’Atalanta ha reclamato a gran voce il prolungamento dell’extra time alla luce delle due ammonizioni e delle due sostituzioni che hanno portato via diversi minuti.

La storia di Muriel contro l’arbitro Mariani

La decisione di Mariani di non allungare il recupero ha fatto infuriare tutti i tifosi dell’Atalanta e soprattutto Gian Piero Gasperini. Anche Luis Muriel, assente nella partita, non ha fatto mancare il suo disappunto e lo ha manifestato attraverso una storia sul proprio profilo Instagram con scritto: “Se devi arbitrare alle 18:00, non mettere la cena alle 20:00, che poi non fai in tempo ad arrivare”.

Un messaggio indirizzato evidentemente all’arbitro Mariani propio in relazione al mancato prolungamento del recupero. Lo stesso attaccante colombiano ha poi eliminato la storia.