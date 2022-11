Ronaldo-Milan, ci risiamo: stavolta è tutto deciso

Cristiano Ronaldo cerca ancora una via d’uscita dal Manchester United e torna l’ipotesi Milan: questa volta c’è la decisione

Il futuro di Cristiano Ronaldo continua a essere un vero e proprio dilemma. Il portoghese ormai da tempo ha un rapporto burrascoso con il Manchester United, in particolare con il nuovo tecnico Ten Hag, che lo ha rilegato spesso in panchina, prendendolo in considerazione solo come una seconda scelta nella rosa dei ‘Red Devils’.

Nel frattempo CR7 ha spesso manifestato il suo malcontento con gesti che hanno portato anche alla sua esclusione in alcune partite. A gennaio si aprirà una nuova finestra di calciomercato e molto probabilmente il portoghese proverà nuovamente a trovare una nuova destinazione. Questa potrebbe essere il Milan. I rossoneri hanno deciso.

Milan, offerto ancora Ronaldo: altro no dei rossoneri

Quella di quest’anno è forse la stagione più difficile di Cirstiano Ronaldo negli ultimi anni. Il giocatore portoghese viene spesso rilegato in panchina dal tecnico Ten Hag, cosa che CR7 fa fatica ad accettare e lo ha dimostrato con diversi atteggiamenti.

Così il suo procuratore, Jorge Mendes, lavora per trovare a Ronaldo una nuova sistemazione. Così il portoghese potrebbe essere stato offerto nuovamente al Milan, ma i rossoneri avrebbero deciso di rifiutare ancora una volta l’arrivo di CR7 che al momento non rientrerebbe nei piani milanisti.