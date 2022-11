Milan, il post Leao è realtà 💥 : Juve e Roma furiose 🤬

Il calciomercato del Milan prende forma, con Rafael Leao che pare ora più lontano dal rinnovo: Maldini brucia tutti per l’erede

Il Milan si prepara a scendere in campo per la sfida casalinga contro lo Spezia. I rossoneri, reduci dal clamoroso ko contro il Torino, devono tornare a correre per non perdere troppo terreno dal Napoli capolista. La squadra di Stefano Pioli deve fare i conti con la delicata situazione legata a Rafael Leao.

Una prestazione decisamente insufficiente contro il Torino quella fornita dal gioiello lusitano che rimane ancora lontano dal tanto discusso rinnovo con la società di via Aldo Rossi. Il Milan si sta già cautelando: ecco la pista calda per il mese di gennaio.

Addio a gennaio: Maldini anticipa tutti per l’erede di Leao

Rafael Leao potrebbe quindi dire addio al Milan, già a gennaio. Una possibilità concreta, visto che il rinnovo pare sempre più lontano ed i rossoneri non vogliono ripetere lo stesso errore compiuto con Donnarumma e Calhanoglu, perdendo due patrimoni della squadra a zero. Ecco quindi che il Chelsea ed in generale la Premier League potrebbero farsi avanti nelle prime settimane del 2023, con una proposta che coincida con almeno 120 milioni di euro. Il Milan, solo in quel caso, si siederebbe a trattare. Ed intanto Paolo Maldini si sta già guardando intorno, con un nome su tutti che viene considerato il perfetto sostituto dell’attaccante ex Lille.

Occhi in Premier League ed in particolar modo in casa Crystal Palace dove Wilfried Zalah sta facendo benissimo da ormai sette anni a questa parte. Classe 1992, l’ex Manchester United è seguitissimo anche da Roma e Juventus per il prossimo giugno, a parametro zero. Ma la dirigenza di via Aldo Rossi ha intenzione di mettere il piede sull’acceleratore, nel caso in cui Leao lasci Milano già nel mese di gennaio. Con circa 15 milioni di euro, i rossoneri metterebbero la freccia assicurandosi un grande colpo per il post Leao.

Zaha in questa stagione ha già collezionato 5 gol ed 1 assist vincente in 11 apparizioni complessive con la squadra inglese, attualmente al decimo posto in Premier League.