Il pupillo di Marotta sul piatto: Borussia e Juve beffano l’Inter

Un intreccio di mercato tra il Borussia Mönchengladbach e la Juventus rischia di beffare l’Inter. Tutta ‘colpa’ dell’esubero di Allegri

Si avvicina a grandi passi il mercato di gennaio, e tutti i club, perfino quelli che possono dirsi soddisfatti dell’avvio di stagione, sono al lavoro per piazzare qualche colpo che possa migliorare la qualità della rosa a propria disposizione.

Non fa eccezione ovviamente l’Inter, che intanto deve smarcare l’esigenza primaria che riguarda i rinnovi di Milan Skriniar e Stefan de Vrij: entrambi in scadenza nel prossimo giugno i due, in special modo lo slovacco, sono oggetto del forte interesse di alcune grandi società. L’ex Sampdoria è sempre nel mirino del PSG, che tuttavia potrebbe non avere tanta fretta considerando appunto la possibilità di arrivare al difensore a ‘zero’ nel prossimo luglio. Ad ogni modo l’Ad nerazzurro Beppe Marotta è concentrato anche sugli obiettivi in entrata, uno dei quali è a sua volta in scadenza di contratto col suo club. Che sarebbe sul punto di intavolare una strategia con la Juve inserendo l’attaccante futuro parametro zero nell’affare.

Intreccio Juve-Mönchengladbach per Zakaria: Thuram sul piatto

Il Borussia Mönchengladbach, proprietario del cartellino di Marcus Thuram – molto vicino all’Inter nella sessione estiva di calciomercao del 2021 – sogna il ritorno di Denis Zakaria, il centrocampista ceduto alla Juve giusto un anno fa. Lo svizzero, che sta giocando in prestito al Chelsea, con tutta probabilità non verrà riscattato dal club inglese. Che dovrebbe sborsare 28 milioni più 5 di bonus per l’acquisto definitivo. L’elvetico tornerebbe dunque alla Juve, che nel frattempo sta ascoltando interessata la proposta del club tedesco.

Pur di riavere tra le proprie fila Zakaria, il Borussia anticiperebbe a gennaio proprio Thuram, sul quale Marotta già pregustava un succoso colpo a ‘zero’ nella prossima estate. In un colpo solo i bianconeri si ritroverebbero tra le mani un ottimo prospetto, ‘scippandolo’ dalle mani dell’Inter. In più, Arrivabene e Cherubini avrebbero anche trovato il club acquirente di Denis Zakaria, ormai fuori dai piani bianconeri e possibile ‘scomodo’ esubero da piazzare nella prossima estate.