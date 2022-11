Il Milan ha trovato la soluzione: finalmente arriva l’esterno destro

Il Milan di Stefano Pioli avrebbe messo gli occhi su Daniel Podence, esterno destro dei Wolves in Premier League. Le ultimissime notizie di calciomercato sul campionato italiano di Serie A

Ottimo momento per il Milan di Stefano Pioli che, dopo la sconfitta esterna in casa del Torino, fra le mura di San Siro è riuscito a riscattarsi con due vittorie pesantissime sia in ottica europea che nel campionato italiano di Serie A.

I rossoneri infatti, dopo aver regolato il Salisburgo in Champions League ed essersi guadagnati gli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham di Antonio Conte, sono riusciti, non senza difficoltà, a superare lo Spezia di Luca Gotti e riallungare il loro vantaggio sui cugini dell’Inter di Simone Inzaghi, battuti dalla Juventus di Massimiliano Allegri nel posticipo a Torino dell’Allianz Stadium. Insomma, il Milan ha ripreso a viaggiare e lo sta facendo alla grande e, nel frattempo, ci sono sempre i discorsi legati al calciomercato con il Diavolo che sta seguendo con particolare attenzione diversi profili sulla fascia destra. Le ultimissime notizie sui trasferimenti futuri del Milan di Stefano Pioli e Paolo Maldini

Calciomercato Milan, l’ala destra arriva dalla Premier League

L’ala destra per il Milan di Stefano Pioli potrebbe arrivare proprio dalla Premier League. Stiamo parlando di Daniel Podence, esterno destro dei Wolves e stella del calcio portoghese, un po’ come Rafael Leao, diamante del calcio lusitano e dei rossoneri di Paolo Maldini. Il giocatore classe 1995, valutato circa 25 milioni di euro, ha un contratto in scadenza con la squadra inglese nel 2024 e potrebbe essere un’occasione di calciomercato per la prossima estate rossonera dei trasferimenti. Gestito dal solito Jorge Mendes, Podence sarebbe davvero l’uomo giusto per la rinascita della fascia destra del Milan, a caccia di garanzie ormai da due stagioni.