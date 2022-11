HIGHLIGHTS Il Napoli soffre ma piega l’Empoli. Pari tra Spezia e Udinese

Non brillante come al solito, il Napoli soffre tanto prima di aver ragione dell’Empoli. Pari al ‘Picco’ tra lo Spezia e Udinese

E siamo a 12. Come le vittorie in campionato su 14 gare disputate. Stavolta però l’affermazione del Napoli non è stata spetttacolare come in altre occasioni, ma in un campionato lungo e difficile, col calendario congestionato, bisogna anche saper soffrire per ottenere il massimo risultato.

É quello che ha fatto il Napoli al cospetto di un ottimo Empoli, che per 69′ ha letteralmente imbrigliato la manovra azzurra. Serviva un episodio e così è stato: Marin atterra ingenuamente Osimhen e Lozano, non senza patemi, trafigge Vicario. L’Empoli resta anche in 10 per l’espulsione di Luperto e allora i ragazzi di Spalletti hanno vita facile anche nel trovare il raddoppio con Zielinski. Nell’altra gara delle 18:30 pari e patta tra Spezia ed Udinese: al gol del vantaggio firmato Reca al 33′, gli ospiti hanno risposto con Lovric al 43′.

Napoli-Empoli 2-0 e Spezia-Udinese 1-1: highlights, tabellini e classifica

NAPOLI – EMPOLI 2-0

69′ rig. Lozano, 88′ Zielinski

SPEZIA – UDINESE 1-1

33′ Reca, 43′ Lovric

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 38*, Milan 29, Lazio 27, Atalanta 27, Juventus 25, Roma 25, Inter 24, Udinese 24*, Salernitana 17, Torino 17, Fiorentina 16, Bologna 16, Sassuolo 15, Empoli 14*, Monza 13, Spezia 10*, Lecce 9, Cremonese 6, Sampdoria 6, Hellas Verona 5. *Una gara in più

