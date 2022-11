HIGHLIGHTS Cremonese-Milan 0-0, annullato un gol a Origi

A chiudere il martedì della quattordicesima giornata ci sono state la Cremonese e il Milan

Per buoni venti minuti allo stadio Zini non è successo praticamente nulla. Bisogna attendere il 23′ per vedere un’azione interessante del Milan, che con Brahim Diaz va al tiro spedendo la palla poco alta sopra la traversa.

Al 36′ Thiaw stacca bene su calcio d’angolo, ma il suo colpo di testa viene neutralizzato facilmente da Cernesecchi, il quale ci prende gusto e al 40′ ferma Messias da pochi passi. Il primo tempo non ha molto altro da regalare agli spettatori sugli spalti e termina con uno 0-0 che lascia l’amaro in bocca. La seconda frazione non vede azioni degne di nota fino al 56′, quando Divok Origi riesce a insaccare la palla in rete con un rasoterra centrale che sorprendentemente finisce in rete. Dopo un minuto però l’arbitro annulla, dopo consulto col VAR, per un fuorigioco. Da qui in poi si susseguono le numerose sostituzioni che i due allenatori tentano per dare una svolta alla partita, ma non succede praticamente nulla. Gli animi si accendono al triplice fischio quando i giocatori delle due squadre danno inizio a un parapiglia accesso. C’è bisogno dell’intervento dei dirigenti delle squadre per sedare la rissa e placare gli animi.

Cremonese-Milan 0-0: highlights, tabellino e classifica

CREMONESE-MILAN 0-0

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 38*, Milan 30*, Lazio 27, Atalanta 27, Juventus 25, Roma 25, Inter 24, Udinese 24*, Salernitana 17, Torino 17, Fiorentina 16, Bologna 16, Sassuolo 15, Empoli 14*, Monza 13, Spezia 10*, Lecce 9, Cremonese 7*, Sampdoria 6, Hellas Verona 5.

*Una gara in più

