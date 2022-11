La Bundesliga all’assalto di Gosens: corsa a cinque

Robin Gosens potrebbe lasciare concretamente l’Inter già a gennaio: corsa a 5 in Bundesliga

L’Inter sembrava aver recuperato alcuni giocatori che in questa prima parte di stagione erano rimasti in ombra, ma le conferme non sono arrivate nelle ultime giornate e adesso anche la possibilità di sacrificarli sul mercato si fa sempre più concreta.

Uno di questi è Joaquin Correa, in gol contro la Sampdoria ma del tutto in ombra nelle altre partite, soprattutto a Monaco contro il Bayern e a Torino con la Juventus. L’altro è Robin Gosens, che dopo la rete fondamentale al Camp Nou contro il Barcellona, decisiva ai fini dell’accesso agli ottavi di Champions, è tornato a sedersi in panchina per fare posto a Dimarco. Negli ultimi giorni della sessione estiva sembrava destinato a trasferirsi in Bundesliga ma alla fine l’Inter lo ha trattenuto ma Inzaghi lo sta impiegando davvero poco e nel post-mondiale diventa concreta la possibilità di un suo addio anticipato.

La Bundesliga chiama a gran voce Gosens: 5 squadre in corsa

Non è un segreto l’interesse della Bundesliga per Robin Gosens, in particolare del Bayer Leverkusen, come sottolineato dal portale spagnolo ‘fichajes.net’. Intanto, però, spuntano altre squadre blasonate che possono insidiare la trattativa per la squadra di Xabi Alonso. Infatti anche il Borussia Dortmund e il Borussia Monchengladbach hanno puntato l’esterno tedesco dell’Inter.

Ma anche Wolfsburg e Eintracht Francoforte. Lotta serrata in Germania per Gosens che sta perdendo la scena che aveva acquisito in Italia nei suoi anni d’oro all’Atalanta e vuole tornare ad essere protagonista.