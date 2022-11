Marotta non dimentica la Juve: sondaggio a zero

L’Inter pensa a come rinforzare la propria rosa e Beppe Marotta torna a guardare in casa Juve: sondaggio per il colpo a zero

Inter straripante contro il Bologna al quale ha rifilato ben sei gol. Un messaggio importante dopo la brutta prestazione contro la Juventus che aveva fatto pensare a un nuovo momento difficile per la squadra di Simone Inzaghi. Proprio con la Juventus potrebbe nascere un intreccio di calciomercato, con Beppe Marotta che già pianifica il futuro della rosa nerazzurra.

L’obiettivo dell’Inter potrebbe essere quello di mettere a segno un colpo importante prelevando dalla Juventus un calciatore a parametro zero, dopo averci provato con Dybala in estate. Sondaggio effettuato, ma gli ostacoli sono tanti.

Calciomercato Inter, mirino su Rabiot: il colpo a zero è complicato

Il calciomercato invernale si avvicina, ma in casa Inter si guarda già al futuro e si pianificano anche i colpi per la prossima estate. In particolare si guarda con interesse a quei giocatori col contratto in scadenza e che dunque potranno essere disponibili a parametro zero. Uno di questi potrebbe essere Adrien Rabiot, centrocampista che con la Juventus sta disputando una buona stagione, il rinnovo ancora non è arrivato.

Così sulle sue tracce potrebbe esserci proprio l’Inter, anche se le difficoltà sarebbe molteplici. In particolare l’ostacolo più grande sarebbe l’ingaggio del francese, che alla Juventus percepisce circa 9 milioni lordi, al momento troppi per la società nerazzurra.