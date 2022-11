HIGHLIGHTS Verona-Juventus 0-1: quinto sigillo consecutivo per Allegri

Al termine di una gara combattuta, in cui il Verona non ha affatto sfigurato, la Juve ottiene altri tre punti grazie al gol di Moise Kean

E sono cinque. La Juve si prepara al meglio per il big-match di domenica prossima contro la Lazio espungando il ‘Bentegodi’ col punteggio di 0-1. Di Moise Kean, allo scoccare esatto del quarto d’ora di gioco nella ripresa, il gol bianconero.

La partita a dire il vero è vissuta sul filo dell’equilibrio per larghi tratti del match, col Verona che ha provato a rispondere colpo su colpo alle iniziative degli uomini di Max Allegri, determinati a portare a casa i tre ounti. Missione compiuta, grazie al gol – a dire il vero un po’ fortunato- di Moise Kean, il cui tiro non irresistibile, deviato da Dawidowicz, ha condizionato l’intervento di Montipò, apparso comunque poco brillante nell’occasione. Dopo le proteste scaligere per un mani in area di Danilo, e un successivo intervento in gioco pericoloso di Bonucci – emtrambi non puniti col rigore dopo l’on field review dell’arbitro Di Bello – la Juve può festeggiare la sua quinta vittoria consecutiva che la porta momentaneamente al terzo posto, sempre a 10 punti dal Napoli.

Verona-Juventus 0-1: highlights, tabellino e classifica

VERONA – JUVENTUS 0-1

60′ Kean

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 38, Milan 30, Juventus 28, Lazio* 27, Inter 27, Atalanta 27, Roma 26, Udinese 24, Torino 20, Fiorentina 19, Salernitana 17, Sassuolo 16, Bologna 16, Empoli 14, Monza* 13, Lecce 12, Spezia 10, Cremonese 7, Sampdoria 6, Hellas Verona 5.

*Una partita in meno

** A breve in arrivo gli highlights del match