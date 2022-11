Il Barcellona saluta un altro big: ne approfitta la Juve

Il Barcellona saluta Piqué e valuta l’addio a un altro giocatore simbolo: la Juventus può approfittarne

Il Barcellona ha dato il suo ultimo saluto a Gerard Piqué che sabato contro l’Almeria ha disputato la sua ultima gara al Camp Nou con la maglia blaugrana.

Un altro simbolo del Barça che se ne va, uno di quei giocatori che ha fatto parte di quel club invincibile, capitanato da Messi, Iniesta, Xavi e difeso proprio da Piqué, insieme a giocatori del calibro di Puyol, Dani Alves. Dietro il suo addio ci sono situazione discutibili, alcune non prettamente di campo. Un altro caso in casa Barça riguarda un altro spagnolo, Jordi Alba che ha disputato partite molto convincenti negli ultimi tempi. Il suo rapporto con la dirigenza non è dei migliori ma la sua intenzione è quella di restare.

Barcellona, caso Jordi Alba: occasione Juve

Jordi Alba veste la maglia del Barcellona dal 2012 e rappresenta uno degli ultimi simboli del club catalano ancora in attività, insieme a Sergio Busquets. Il terzino sinistro spagnolo ha un contratto fino al 204 ma è il Barcellona a dover decidere se trattenerlo o lasciarlo andare, come riportato da ‘sport.es’. Ad approfittarne potrebbe essere la Juventus, magari anche a gennaio, che cerca un terzino sinistro da alternare con Alex Sandro e un giocatore del calibro di Jordi Alba, nonostante l’età, potrebbe far molto comodo al club bianconero.