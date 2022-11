Serie A, UFFICIALI gli anticipi e posticipi dalla 22ª alla 29ª giornata

La Lega Calcio ha comunicato date ed orari delle gare di Serie A fino al sabato di Pasqua: c’è la nota ufficiale

Con molto anticipo – decisione assunta per agevolare i tifosi, come dichiarato dal presidente della Lega Calcio Lorenzo Casini – lo stesso organismo istituzionale ha diramato le date e gli orari delle gare di Serie A dalla 22ª alla 29ª giornata.

Molti i big-match in programma nelle 8 giornate programmate dalla Lega, tra cui spiccano i derby di Roma e di Torino nonchè Roma-Juventus, che si giocherà domenica 5 marzo alle 20:45. Alcune partote potrebbero subire variazioni in base all’andamento delle italiane nelle coppe, nonchè al cammino di alcuni club in Coppa Italia.

Serie A, anticipi e posticipi dalla 22ª alla 29ª giornata

22ª giornata

Milan-Torino, venerdì 10 febbraio ore 20.45 (Dazn)

Empoli-Spezia, sabato 11 febbraio ore 15 (Dazn)

Lecce-Roma, sabato 11 febbraio ore 18 (Dazn)

Lazio-Atalanta, sabato 11 febbraio ore 20.45 (Dazn/Sky)

Udinese-Sassuolo, domenica 12 febbraio ore 12.30 (Dazn/Sky)

Bologna-Monza, domenica 12 febbraio ore 15 (Dazn)

Juventus-Fiorentina, domenica 12 febbraio ore 18 (Dazn)

Napoli-Cremonese, domenica 12 febbraio ore 20.45 (Dazn)

Verona-Salernitana, lunedì 13 febbraio ore 18.30 (Dazn)

Sampdoria-Inter, lunedì 13 febbraio ore 20.45 (Dazn/Sky)

23ª giornata

Sassuolo-Napoli, venerdì 17 febbraio ore 20.45 (Dazn)

Sampdoria-Bologna, sabato 18 febbraio ore 15 (Dazn)

Monza-Milan, sabato 18 febbraio ore 18 (Dazn)

Inter-Udinese, sabato 18 febbraio ore 20.45 (Dazn/Sky)

Atalanta-Lecce, domenica 19 febbraio ore 12.30 (Dazn/Sky)

Fiorentina-Empoli, domenica 19 febbraio ore 15 (Dazn)

Salernitana-Lazio, domenica 19 febbraio ore 15 (Dazn)

Spezia-Juventus, domenica 19 febbraio ore 18 (Dazn)

Roma-Verona, domenica 19 febbraio ore 20.45 (Dazn)

Torino-Cremonese, lunedì 20 febbraio ore 20.45 (Dazn/Sky)

24ª giornata

Empoli-Napoli, sabato 25 febbraio ore 18 (Dazn)

Lecce-Sassuolo, sabato 25 febbraio ore 20.45 (Dazn/Sky)

Bologna-Inter, domenica 26 febbraio ore 12.30 (Dazn/Sky)

Salernitana-Monza, domenica 26 febbraio ore 15 (Dazn)

Udinese-Spezia, domenica 26 febbraio ore 18 (Dazn)

Milan-Atalanta, domenica 26 febbraio ore 20.45 (Dazn)

Verona-Fiorentina, lunedì 27 febbraio ore 18.30 (Dazn)

Lazio-Sampdoria, lunedì 27 febbraio ore 20.45 (Dazn/Sky)

Cremonese-Roma, martedì 28 febbraio ore 18.30 (Dazn)

Juventus-Torino, martedì 28 febbraio ore 20.45 (Dazn)

25ª giornata

Napoli-Lazio*, venerdì 3 marzo ore 20.45 (Dazn)

Monza-Empoli, sabato 4 marzo ore 15 (Dazn)

Atalanta-Udinese*, sabato 4 marzo ore 18 (Dazn)

Fiorentina-Milan, sabato 4 marzo ore 20.45 (Dazn/Sky)

Spezia-Verona, domenica 5 marzo ore 12.30 (Dazn/Sky)

Sampdoria-Salernitana, domenica 5 marzo ore 15 (Dazn)

Inter-Lecce, domenica 5 marzo ore 18 (Dazn)

Roma-Juventus, domenica 5 marzo ore 20.45 (Dazn)

Sassuolo-Cremonese, lunedì 6 marzo ore 18.30 (Dazn)

Torino-Bologna, lunedì 6 marzo ore 20.45 (Dazn/Sky)

*fatta salva l’eventuale riprogrammazione in base alle competizioni europee e alla Coppa Italia

26ª giornata

Spezia-Inter, venerdì 10 marzo ore 20.45 (Dazn)

Empoli-Udinese, sabato 11 marzo ore 15 (Dazn)

Napoli-Atalanta, sabato 11 marzo ore 18 (Dazn)

Bologna-Lazio*, sabato 11 marzo ore 20.45 (Dazn/Sky)

Lecce-Torino, domenica 12 marzo ore 12.30 (Dazn/Sky)

Cremonese-Fiorentina, domenica 12 marzo ore 15 (Dazn)

Verona-Monza*, domenica 12 marzo ore 15 (Dazn)

Roma-Sassuolo, domenica 12 marzo ore 18 (Dazn)

Juventus-Sampdoria, domenica 13 marzo ore 20.45 (Dazn)

Milan-Salernitana, lunedì 13 marzo ore 20.45 (Dazn/Sky)

*fatta salva l’eventuale riprogrammazione in base alle competizioni europee e alla Coppa Italia

27ª giornata

Sassuolo-Spezia, venerdì 17 marzo ore 18.30 (Dazn)

Atalanta-Empoli, venerdì 17 marzo ore 20.45 (Dazn/Sky)

Monza-Cremonese, sabato 18 marzo ore 15 (Dazn)

Salernitana-Bologna, sabato 18 marzo ore 18 (Dazn)

Udinese-Milan, sabato 18 marzo ore 20.45 (Dazn/Sky)

Sampdoria-Verona, domenica 19 marzo ore 12.30 (Dazn/Sky)

Fiorentina-Lecce, domenica 19 marzo ore 15 (Dazn)

Torino-Napoli, domenica 19 marzo ore 15 (Dazn)

Lazio-Roma, domenica 19 marzo ore 18 (Dazn)

Inter-Juventus, domenica 19 marzo ore 20.45 (Dazn)

28ª giornata**

Spezia-Salernitana, sabato 1 aprile ore 15

Inter-Fiorentina, sabato 1 aprile ore 18

Juventus-Verona, sabato 1 aprile ore 20.45

Cremonese-Atalanta, domenica 2 aprile ore 12.30

Monza-Lazio, domenica 2 aprile ore 15

Sassuolo-Torino, domenica 2 aprile ore 15

Roma-Sampdoria, domenica 2 aprile ore 18

Napoli-Milan, domenica 2 aprile ore 20.45

Empoli-Lecce, lunedì 3 aprile ore 18.30

Bologna-Udinese, lunedì 3 aprile ore 20.45

**fatta salva l’eventuale riprogrammazione in base alle competizioni europee e alla Coppa Italia. I licenziatari della giornata saranno resi noti il 21 marzo 2023

29ª giornata

Lecce-Napoli*, sabato 8 aprile ore 12.30 (Dazn)

Udinese-Monza, sabato 8 aprile ore 12.30 (Dazn/Sky)

Fiorentina-Spezia, sabato 8 aprile ore 14.30 (Dazn)

Salernitana-Inter*, sabato 8 aprile ore 14.30 (Dazn)

Milan-Empoli*, sabato 8 aprile ore 16.30 (Dazn/Sky)

Sampdoria-Cremonese, sabato 8 aprile ore 16.30 (Dazn)

Atalanta-Bologna, sabato 8 aprile ore 18.30 (Dazn/Sky)

Torino-Roma, sabato 8 aprile ore 18.30 (Dazn)

Verona-Sassuolo, sabato 8 aprile ore 20.45 (Dazn)

Lazio-Juventus, sabato 8 aprile ore 20.45 (Dazn)

*fatta salva l’eventuale riprogrammazione in base alle competizioni europee e alla Coppa Italia.