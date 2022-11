Ennesimo infortunio, ko muscolare: salta Juve-Lazio

Al 26′ un titolarissimo di Maurizio Sarri è dovuto uscire dal campo per infortunio: praticamente certa l’assenza per il match con la Juve

In campo contro il Monza con la grande occasione di, in caso di vittoria, agganciare il Milan al secondo posto in classiifca, la Lazio di Maurizio Sarri deve intanto incassare l’ennesimo infortunio in questa parte di stagione.

Al 26′ del primo tempo infatti il calciatore, pedina insostituibile del tecnico toscano, ha abbandonato il campo per infortunio. Si parla già di un problema muscolare per l’esterno, prontamente rilevato da Adam Marusic.

Lazzari ko, l’esterno salterà il match con la Juve

Manuel Lazzari, lo stantuffo della fascia destra biancoceleste, si è fermato a palla lontana lamentando dei dolori al polpaccio destro. Dalle prime indiscrezioni, e anche dallo sconforto mostrato dall’ex Spal, il problema non dovrebbe essere di poco conto. Saranno cruciali le prossime ore, che dovranno stabilire l’entità del guaio muscolare. Appare però praticamente certa la sua assenza per il match con la Juve in programma domenica 13 novembre alle 20:45.