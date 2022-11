HIGHLIGHTS Lazio-Monza 1-0: baby Romero fa volare Sarri al secondo posto

Basta un gol del baby Luka Romero alla Lazio per avere ragione del Monza: biancocelesti al secondo posto insieme al Milan

Un buon Monza, che in apertura di primo tempo aveva anche trovato il gol del vantaggio con Petagna – il tacco vincente dell’ex Napoli è stato vaniifcato da un suo fuorigioco millimetrico – esce dall’Olimpico a mani vuote. La Lazio di Maurizio Sarri fa infatti sua la partita grazie ad un tap-in vincente di Luka Romero, il non ancora 18enne talento argentino che sblocca la gara al 69′.

Dopo un primo tempo senza gol, segnato dall’infortunio muscolare al polpaccio destro per Manuel Lazzari – che con tutta probabilità sarà indisponibile per il match con la Juve – i biancocelesti passano in vantaggio col sudamericano, lesto a ribadire in rete una goffa respinta di Di Gregorio sul tiro di Pedro. La Lazio vola così a 30 punti, raggiungendo il Milan al secondo posto, a ‘soli’ 8 punti di distanza dal Napoli capolista.

Lazio-Monza 1-0: highlights, tabellino e classifica

LAZIO – MONZA 1-0

69′ Romero

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 38, Milan 30, Lazio 30, Juventus 28, Inter 27, Atalanta 27, Roma 26, Udinese 24, Torino 20, Fiorentina 19, Salernitana 17, Sassuolo 16, Bologna 16, Empoli 14, Monza 13, Lecce 12, Spezia 10, Cremonese 7, Sampdoria 6, Hellas Verona 5.