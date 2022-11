Inter e Milan a mani vuote: il bomber va gratis in Premier

Novità importanti in ottica futura per Inter e Milan, sempre alla ricerca di giovani talenti in vista della prossima stagione: addio a zero

Il calciomercato non muore mai: occasioni possibili già a partire da novembre chiedendo informazioni per i vari talenti in scadenza contrattuale. Inter e Milan potrebbero essere già beffate con assalti decisivi in Premier League.

Secondo quanto riportato, le due big della Premier League, come Manchester United e Liverpool avrebbero messo nel mirino il giovane attaccante del Borussia Dortmund Youssoufa Moukoko. Appena 17enne si sta mettendo in mostra da protagonista in Bundesliga mettendo già a segno ben sei gol. Il suo esordio è arrivato in Prima squadra con la maglia del Dortmund poco dopo il suo sedicesimo compleanno con Terzic.

Secondo Sport Bild, tanti club della Premier League avrebbero messo gli occhi sul giovane talento con il contratto in scadenza nel 2023. Quasi sicuramente potrebbe essere convocato anche per il Mondiale in Qatar visti i vari forfait in attacco della Nazionale tedesca. Un’occasione d’oro per mettersi in mostra in una vetrina internazionale: anche Milan e Inter hanno monitorato il suo profilo davvero interessante.

Moukoko, la giovane stella verso la Premier League

Le convocazioni del Ct Flick ancora non sono arrivate, ma secondo le varie indiscrezioni potrebbe esserci anche il nome di Moukoko nella lista della Germania ai prossimi Mondiali in Qatar. Una soddisfazione per il classe 2004, che si sta mettendo già in mostra in Bundesliga nonostante la giovane età. L’exploit sta avvenendo a poco a poco per trovare così nuove possibilità in ottica futura: il suo contratto è in scadenza nel prossimo giugno e potrebbe già addio al club giallonero, che l’ha lanciato nel calcio che conta. Le big della Premier League si sono già mosse per provare il colpo a parametro zero in vista della prossima stagione arrivando così al giovane talento tedesco. Tutto cambia velocemente nel calcio moderno con possibili colpi di scena dell’ultim’ora.