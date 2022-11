UFFICIALE | Un regalo per Pioli: c’è il rinnovo

La notizia era nell’aria, ma ora c’è anche l’annuncio ufficiale: Pierre Kalulu rinnova fino al 2027 col Milan

Giornata di ufficialità in casa Milan: il club rossonero ha reso noto di aver trovato l’accordo con Pierre Kalulu per il rinnovo contrattuale del difensore classe 2000.

“AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Pierre Kalulu fino al 30 giugno 2027” recita la nota ufficiale diramata dal club rossonero, ricordando che “Pierre è arrivato al Milan nell’estate del 2020 e da allora ha collezionato 75 presenze, ritagliandosi uno spazio importante nella difesa” del Diavolo.

Questo pomeriggio il giocatore è arrivato in via Aldo Rossi per mettere nero su bianco il nuovo accordo con il Milan che ha prelavato il giovane difensore originario della Repubblica Democratica del Congo dal Lione due anni fa.

Calciomercato Milan, ufficiale il rinnovo di Kalulu

Partito in sordina, nel corso di questi due anni, Pierre Kalulu ha finora collezionato settantacinque gettoni di presenza tra campionato e coppe, segnando anche due gol. Un difensore giovane, ma già affidabile, e su cui il Milan ha intenzione di puntare come testimonia il rinnovo fino al 2027 ufficializzato in queste ore e che dovrebbe portare il giocatore a guadagnare circa due milioni di euro a stagione.