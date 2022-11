“Bonucci come Karsdorp”: scoppia il caso alla Juventus

Leonardo Bonucci tornerà titolare nella sfida di campionato contro l’Hellas Verona: ora serve la svolta anche per il bianconero

Novità interessanti per quanto riguarda la posizione di Leonardo Bonucci, che ormai non è più un titolarissimo di Massimiliano Allegri. L’età anche per lui avanza e così lo stesso allenatore livornese sta cercando di gestire al meglio tutti i propri uomini.

Gli impegni negli ultimi tre mesi sono stati tanti anche per la Juventus, che vuole così recuperare il tempo perso in campionato. Servono altre due vittorie prima della sosta Mondiale per chiudere nei piani alti della classifica di Serie A. Contro l’Hellas Verona tornerà anche titolare Leonardo Bonucci, che non è più un titolarissimo della formazione bianconera.

Così il giornalista Sandro Sabatini ha rivelato ai microfoni di Radio Radio il suo punto di vista sulla situazione del difensore bianconero: “Torna uno che tecnicamente non è più titolare della Juventus. Il suo valore dipenderà dagli atteggiamenti che avrà fuori dal campo, che tipo di esempio sarà per i compagni di squadra e dentro lo spogliatoio”. Successivamente ha anche aggiunto: “Se Bonucci fa l’offeso, dura come Karsdorp alla Roma”.

Karsdorp, cos’è successo con Mourinho?

Le polemiche in casa Roma non finiscono ancora. Josè Mourinho ha evidenziato nel post-partita contro il Sassuolo l’atteggiamento poco professionale di un giallorosso, che ha fatto il suo ingresso in campo nella ripresa. Ci sarebbe stata anche una discussione accesa tra i due: a gennaio così il laterale della Roma potrebbe andar via visto che non è più considerato un giocatore chiave nelle rotazioni dell’allenatore portoghese, che l’ha accusato pubblicamente ovviamente senza fare nome.

Il riferimento, però, secondo alcune indiscrezioni, era proprio lui: per lo stesso Mourinho non si è messo al servizio dei compagni subendo proprio l’imbucata dal suo lato per arrivare al gol di Andrea Pinamonti, rapace d’area di rigore. Bonucci dovrà così essere presente per non fare la sua stessa fine: ora in campo servirà tutta la sua esperienza per superare l’ostacolo Hellas Verona.