Post Bonucci 🚨, la Juventus prepara lo scambio 💣

La dirigenza della Juventus pensa già alla nuova difesa del dopo Bonucci: possibile scambio sul mercato. Tutte le cifre e i dettagli

Prosegue la rincorsa della Juventus verso i primi posti della classifica e la capolista Napoli di Luciano Spalletti, ad oggi inattaccabile dalle rivali con ben 8 punti di vantaggio su Milan e Lazio.

I bianconeri, grazie al successo di Verona contro l’Hellas, si sono portati al quarto posto e domenica ospiteranno proprio i biancocelesti. Sono ancora numerose le defezioni per Allegri, l’ultima quella di Alex Sandro, che è stato espulso contro l’Hellas e salterà il prossimo turno per squalifica. Il tecnico bianconero, salvo sorprese, dovrebbe così riproporre la difesa a tre composta da Danilo, Bremer e capitan Bonucci. Nella prima parte di stagione hanno fatto più volte rumore le esclusioni del capitano in match importanti e scontri diretti, l’ultimo quello contro l’Inter di Inzaghi. Il difensore va gestito nelle ultime stagioni della sua carriera, nel frattempo la dirigenza pensa già alla difesa post Bonucci.

Calciomercato Juve, occhi su Tapsoba: l’ipotesi di scambio

Un nome seguito dal club bianconero e già accostato è quello del classe 1999 del Bayer Leverkusen Tapsoba. Per arrivare al talento emergente della Bundesliga, la dirigenza della Juve potrebbe anche tentare uno scambio con Weston McKennie. Come noto, il centrocampista americano è ritenuto cedibile dalla società e potrebbe diventare un importante pedina di scambio. Entrambi sono valutati circa 25-30 milioni di euro. Vi terremo aggiornati.