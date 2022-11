Squadra in crisi 🤕, sprint Milan per bruciare la concorrenza🏃🏻

Nei momenti di crisi si creano grandi occasioni di mercato, soprattutto se c’è chi ha la prontezza di affondare il colpo

Il Milan è sempre alla ricerca di giocatori talentuosi, ma soprattutto giovani e che possano garantire una crescita costante per il progetto di lungimiranza improntato qualche anno fa da Maldini e Pioli.

L’allenatore che ha portato il Milan a vincere lo scudetto, infatti, ha la necessità di qualche innesto e i rapporti con dirigenza e DS sono ormai basati sulla chiarezza e unione d’intenti. I rossoneri hanno certamente bisogno di un esterno e hanno messo gli occhi sul campionato spagnolo.

Villarreal in crisi, Chukwueze ai saluti

Esterno destro di 23 anni, Chukwueze è valutato circa 20 milioni e il Milan vorrebbe sfruttare la crisi dei sottomarini per prelevare il calciatore nigeriano e portarlo a Milano. Maldini ha tutta l’intenzione di accontentare Stefano Pioli e starebbe già pianificando una trattativa da avviare per il mercato di giugno. Il ragazzo del Villarreal sarebbe certamente un profilo adatto, sia per capacità tecniche che tattiche. Fino a oggi Samuel Chukwueze ha disputato 20 partite ed è riuscito a siglare 3 goal, partecipando però ad altri 4 grazie ai suoi assist. Arrivato dalla Nigeria nel 2017, Chukwueze non ha mai lasciato il Villarreal, infatti dalle giovanili dei sottomarini si è messo quasi subito in mostra, passando per il Villarreal B, per poi approdare in prima squadra. La squadra spagnola lo acquisto per una cifra di 500.000 euro e indubbiamente dalla sua eventuale vendita ricaverebbe una corposa plusvalenza. Il suo contratto scadrà nel 2024 e attualmente non sono state intavolate trattative per il rinnovo. Pioli ci spera e Maldini al contempo auspica di poter accontentare il mister ex Lazio. Il Milan potrebbe anche tentare l’affondo a gennaio, ma solo in caso di partenza di Messias o Saelemaekers