Highlights | Empoli-Cremonese 2-0, Cambiaghi e Parisi mettono nei guai Alvini

L’Empoli con i gol di Cambiaghi e Parisi e le parate di Vicario, vince contro la Cremonese e mette nei guai Alvini

Empoli che si affida ai giovani e conquista tre punti fondamentali nell’anticipo della 15esima giornata di Serie A contro la Cremonese. Una partita che dopo un primo tempo spento si accende nella ripresa con due gol e due pali, uno per parte. Primi 45 minuti in cui è la Cremonese ad avere il pallino del gioco e creare qualche pericolo in più.

La squadra di Alvini però sbatte sempre contro un Vicario in ottima forma che para tutte le occasioni da gol per la Cremonese. Nella ripresa cambia tutto grazie a una sostituzione di Zanetti.

Empoli-Cremonese 2-0, Cambiaghi cambia il match e trascina i toscani verso i tre punti

Il primo cambio di Zanetti per l’Empoli è quello decisivo per cambiare la partita. Entra Nicolò Cambiaghi, classe 2000, e in soli 17 secondi sblocca la partita con un inserimento con un cui supera Carnesecchi. Il raddoppio dei padroni di casa arriva nel finale, ancora con Cambiaghi protagonista che uno contro uno con Carnesecchi chiama il portiere a un miracolo, ma Parisi sotto porta ribadisce in rete e fa 2-0. Cremonese anche sfortunata che colpisce un palo con Dessers. Alvini in bilico dopo l’ennesima sconfitta, la pausa servirà per eventuali riflessioni. A breve saranno disponibili gli highlights del match.

Classifica Serie A: Napoli 38, Lazio 30, Milan 30, Juventus 28, Inter 27, Atalanta 27, Roma 26, Udinese 24, Torino 20, Fiorentina, 19, Salernitana 17, Empoli* 17, Sassuolo 16, Bologna 16, Monza 13, Lecce 12, Spezia, 10, Cremonese* 7, Sampdoria 6, Verona 5

*Una partita in meno