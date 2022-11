Scaloni svela i convocati per il mondiale: la decisione su Dybala

I mondiali sono pronti ad entrare nel vivo, con i commissari tecnici che stanno iniziando a diramare la lista dei convocati.

E’ tutto pronto per la partenza dei mondiali in Qatar. Alla fine di questa settimana, i campionati sono pronti a fermarsi per lasciare spazio alle nazionali che prenderanno parte ai mondiali che, ricordiamo, partono il 20 novembre e termineranno il 18 dicembre. I commissari tecnici, stanno cominciando a diramare la lista dei convocati anche tramite i profili social.

Da pochi minuti, infatti, Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, ha diramato la lista dei calciatori che partiranno per il mondiale. Sono 26 i calciatori che Scaloni porterà con se per questa avventura, di cui sei militano nel nostro campionato. La federazione, ha svelato i convocati anche tramite i profili social.

Scaloni svela i convocati: presente Paulo Dybala

Lionel Scaloni, come detto, ha finalmente diramato la lista dei convocati per il mondiale in Qatar. Dei ventisei convocati, sei militano nel nostro campionato. Ecco la lista ufficiale diramata dal tecnico argentino.

Portieri: Emiliano Martinez, Franco Armani, Geronimo Rulli.

Difensori: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Juan Foyth, German Pezzella, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Otamendi, Marcos Acuna, Nicolas Tagliafico.

Centrocampisti: Guido Rodriguez, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Exequiel Palacios, Alejandro Gomez, Alexis MacAllister.

Attaccanti: Lionel Messi, Paulo Dybala, Angel Di Maria, Nicolas Gonzalez, Lautaro Martinez, Joaquin Correa, Julian Alvarez.