Juventus alle prese con la firma: ingaggio shock chiesto dal calciatore

La sosta per i mondiali in Qatar, può rappresentare l’occasione giusta per programmare il mercato e discutere i rinnovi contrattuali.

Il mondiale è pronto ad entrare nel vivo, con i campionati che al termine della settimana si fermeranno per poi riprendere a gennaio. Questo lungo periodo di stop, permette alle società di poter programmare il proprio calciomercato, non solo per quanto riguarda acquisti e cessioni, ma anche per i rinnovi contrattuali dei calciatori.

Uno dei club più attivi in questo senso è la Juventus, che non solo sta cercando calciatori in grado di aggiungere qualità alla rosa di Massimiliano Allegri, ma è anche alle prese con i rinnovi contrattuali dei propri calciatori. Uno di questi è Adrien Rabiot, che è in bilico tra permanenza o cessione.

Rabiot tra rinnovo e addio: ecco la cifra chiesta alla Juventus

Il centrocampista francese, si sta dimostrando molto utile in questa prima parte di stagione, con il tecnico livornese che lo ritiene importante per il suo gioco. Il suo contratto con la vecchia signora scadrà il prossimo giugno, con la società che potrebbe proporre il rinnovo. Il ragazzo, però, stando a quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, chiede circa 10 milioni di euro per apporre la firma sul nuovo contratto. Questa cifra difficilmente verrà proposta dai bianconeri, che cercheranno di abbassare le pretese del francese. La sosta può essere l’occasione giusta per provare a trattare,