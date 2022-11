Lukaku che flop, l’Inter l’ha già dimenticato: già trovato il sostituto

Con i campionati che stanno per fermarsi, le società possono iniziare a programmare il proprio calciomercato, sia invernale che estivo.

I campionati sono pronti a fermarsi, con i mondiali in Qatar pronti a prendersi la scena. Tutto questo, permette alle società di pensare al calciomercato, sia per il presente che per il futuro. Sono molti i club che vogliono intervenire per cercare di rinforzare la rosa dei rispettivi tecnici.

Una delle squadre che si sta muovendo è l’Inter, che sta pensando a degli innesti per gennaio ma, sopratutto, a programmare il mercato del futuro. Proprio per questo, si sta valutando la posizione di Lukaku che dovrebbe rientrare al Chelsea per fine prestito. I nerazzurri, sembrano aver individuato il calciatore giusto qualora la permanenza del belga risulti impossibile.

L’Inter sceglie il dopo Lukaku: è Mitrovic

Il calciatore che la dirigenza sta monitorando costantemente in caso di addio di Lukaku è Mitrovic, attaccante del Fulham e della Serbia. Il calciatore, piace moltissimo sia alla dirigenza e sia all’allenatore, che lo ritengo l’elemento giusto per rinforzare l’attacco. La sosta per il mondiale potrebbe essere l’occasione giusta per cominciarne a parlarne con il club inglese.