C’è la conferma, firma subito: “Alla Juve a gennaio”

Il calciomercato della Juventus entra già nel vivo: colpaccio a gennaio, arrivano conferme per il buon esito

La bella vittoria sull’Inter rilancia le ambizioni stagionali della Juventus. Dopo un inizio assolutamente deludente, la ‘Vecchia Signora’ pare in netta ripresa ed è pronta a scendere in campo per il big match dell’Allianz Stadium contro la Lazio.

Dal calcio giocato al calciomercato per i bianconeri è tempo di valutare i prossimi rinforzi da consegnare a Massimiliano Allegri.

La Juve ringrazia Ancelotti: “Ce lo regala”

La dirigenza del club torinese ha intenzione di puntare un nuovo colpo da Madrid: annuncio e conferma, può davvero firmare con la Juventus. Gianluca Momblano, a ‘Juventibus’, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul calciomercato della ‘Vecchia Signora’ che faranno certamente felice Massimiliano Allegri. Conferme all’indiscrezione lanciata da ‘Calciomercato.it‘ riguardo ad uno dei probabili colpi dell’anno prossimo, direttamente da Madrid. Si tratta di Alvaro Odriozola, molto lontano dalle preferenze di Carlo Ancelotti al Real Madrid e pronto a cambiare casacca, molto probabilmente già nel mese di gennaio.

“La Juventus ha deciso di intervenire come priorità assoluta per il mercato di gennaio, e ci sono già dei movimenti in atto, sul lato destro. Odriozola è un nome sul quale c’è un dialogo aperto con il Real Madrid perchè praticamente ce lo regala“. Queste le parole di Momblano che avvicinerebbero ancor di più il terzino spagnolo, rientrato alla corte del tecnico di reggiolo, dopo il buon prestito in Serie A con la maglia della Fiorentina.

Il 26enne, a zero presenze in questa prima parte di stagione, può quindi essere il primissimo colpo dell’anno nuovo del club bianconero: la Juventus all’assalto di Alvaro Odriozola.