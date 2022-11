Vlahovic scatena le polemiche: “È assurdo”

Il centravanti bianconero, indisponibile per la gara contro la Lazio di domani sera, ha aizzato i tifosi sui social al momento della notizia relativa alla convocazione per il Mondiale

Dusan Vlahovic non è stato preso in considerazione da Massimiliano Allegri per l’importante scontro diretto di domani sera all’Allianz Stadium contro la Lazio di Maurizio Sarri.

La decisione sarebbe stata presa in seguito ad un aggiornamento delle condizioni fisiche del centravanti serbo non propriamente ottimali: ad aver arrestato la sua corsa è stata l’ennesima ricaduta di pubalgia occorsa qualche giorno fa – tant’è che non se l’è sentita di giocare contro l’Inter -, un problema di cui soffre sin dai tempi della Fiorentina.

Al di là della pesante assenza, ogni problema fisico merita di essere affrontato con le dovute precauzioni. Fin qui nulla di strano. Se non fosse che al momento della diramazione del comunicato esplicativo sulla lista dei convocati della Nazionale serba in vista degli imminenti impegni del Mondiale in Qatar, i tifosi bianconeri si sono accorti che il nome di Vlahovic figurava tra i presenti.

Eh si, comunque la pubalgia di Vlahovic non è un infortunio… per quello lo portano. Se sta bene gioca se no starà in panca — Mirkobest (@Mirkobest) November 11, 2022

Ma veramente pensavate che Vlahović sarebbe rimasto a casa per la pubalgia? Uno così te lo porti in panchina a prescindere a meno che non stia con le stampelle — scarlet 🏹 (@drogaelacrime) November 11, 2022

È vero che Vlahovic non ha nessuna pubalgia e che non scorre buon sangue tra lui e Allegri? — Vinz (@Vinzzz__) November 10, 2022

Vlahovic con la testa al Mondiale: è delusione tra i tifosi

In molti hanno dunque iniziato a storcere il naso, sottolineando come il calciatore abbia deciso di tirarsi fuori dai giochi per un periodo di tempo limitato così da non compromettere ulteriormente le proprie capacità fisiche per presenziare in perfetta salute proprio il campionato del Mondo. La Juventus, dunque, sarebbe passata in secondo piano.

Però sono sicuro che Vlahovic per la Serbia sarà pronto. Assurdo che per noi ha la pubalgia ma possa giocare lo stesso il mondiale. Chissà come lo rimanderanno indietro… — Marco Ledda (@MarcoLedda) November 10, 2022