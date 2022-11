Giallo Vlahovic, l’infortunio non va giù: spettro Mondiale

Dusan Vlahovic continua a essere fuori per infortunio ma si apre il giallo con lo spettro del Mondiale sulle spalle del serbo

La Juventus dovrà rinunciare ancora una volta a Dusan Vlahovic nell’ultima partita dell’anno contro la Lazio. L’attaccante bianconero sta soffrendo una pubalgia da tempo e anche per il match contro i biancocelesti non potrà essere a disposizione di mister Massimiliano Allegri.

Sui social però i tifosi si scatenano e aprono un giallo proprio sull’infortunio del serbo. Il Mondiale potrebbe aver inciso sul momento del bomber della Juventus?

Infortunio Vlahovic, tifosi poco convinti: colpa del Mondiale?

Dusan Vlahovic ancora una volta KO per l’ultima partita di campionato contro la Lazio. Attenzione però, perché alcuni tifosi sui social sembrano essere poco convinti della gravità dell’infortunio. Infatti alcuni si chiedono se effettivamente non possa giocare o se per sicurezza preferisca evitare in vista del Mondiale. La cosa certa è che domani Massimiliano Allegri non potrà contare su di lui, mentre la Serbia al Mondiale sì.

Ma veramente pensavate che Vlahović sarebbe rimasto a casa per la pubalgia? Uno così te lo porti in panchina a prescindere a meno che non stia con le stampelle — scarlet 🏹 (@drogaelacrime) November 11, 2022