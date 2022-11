HIGHLIGHTS | Colpaccio del Lecce a Marassi: Samp battuta 0-2

Colpaccio in trasferta del Lecce che vince a Marassi contro la Sampdoria per 0-2. Una rete per tempo per i salentini, con Colombo che la sblocca sul finale e Banda che la chiude nella ripresa.

La gara si apre con la prima occasione blucerchiata , ma la conclusione di Gabbiadini viene respinta da Falcone. Gli ospiti rispondono al 35° con Strefezza, ma la sua conclusione termina sul fondo. Allo scadere di primo tempo ci pensa Colombo a portare avanti il Lecce che, bravo ad approfittare di un errore della difesa, batte il portiere della Sampdoria. Termina con i giallorossi avanti 0-1 la prima frazione di gioco.

Ripresa che vede il Lecce trovare immediatamente il gol del raddoppio con Di Francesco, ma la rete viene annullata per fuorigioco. La Samp ci prova senza successo, e il Lecce trova il definitivo 0-2 con Banda che, dentro l’area di rigore, non ha problemi a battere il portiere blucerchiato. Termina 0-2 per i pugliesi la sfida di Marassi.

Colpaccio del Lecce: Samp sempre più in crisi

Con questa vittoria, il Lecce si prende il 15° posto in classifica con 15 punti mentre, la Sampdoria, resta in penultima posizione a quota 6 punti. Crisi senza fine per il club blucerchiato che, alla ripresa del campionato a gennaio, sarà ospite del Sassuolo, mentre, il Lecce, ospiterà al Via del Mare la Lazio.

Highlights in arrivo a breve…