Clamoroso intreccio Allegri-Mancini: Juve, succede davvero

Un intreccio che potrebbe portare Mancini e Allegri a essere protagonisti delle prossime vicende sulle panchine della Juve e della Nazionale

Dopo tanti problemi e un inizio di stagione disastroso, la Juventus è tornata a vincere con continuità in campionato, mettendo in fila cinque vittorie e iniziando a risalire la classifica. Queste vittorie però potrebbero non aver messo al sicuro la posizione di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera.

Infatti la società juventina continua a ragionare sul futuro del tecnico e potrebbe scatenarsi un intreccio con l’attuale commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini.

Juventus, Allegri e Mancini si scambiano le panchine: incredibile intreccio

Il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus continua a essere un’incognita. La società continua a osservare i primi risultati per prendere una decisione, probabilmente a fine stagione sul futuro del tecnico. Così potrebbe partire l’intreccio con Roberto Mancini.

Infatti il commissario tecnico della Nazionale dopo 4 anni sulla panchina azzurra potrebbe decidere di tornare in un club e questo potrebbe essere la Juventus. Così per Allegri potrebbero aprirsi le porte della Nazionale italiana, in uno scambio di panchine importante.