Mendes lo fa di nuovo: Leao-Ronaldo, colpo di scena

Non si placano le voci di calciomercato riguardanti Rafael Leao, attaccante che piace a diverse big: intreccio da urlo con Cristiano Ronaldo

Rafael Leao è indiscutibilmente una delle punte di diamante del Milan targato Stefano Pioli. Il gioiello portoghese è andato subito in gol nel match contro la Fiorentina, riscattandosi dopo un periodo di certo non brillante. In questa prima parte di stagione, l’ex Lille si è reso protagonista di prestazioni altalenanti, alimentando i dubbi inerenti al suo futuro.

Sappiamo, infatti, che il contratto dell’esterno è in scadenza giugno 2024 e ci sono diversi aspetti che frenano il rinnovo dell’accordo. Di conseguenza, non è da escludere una partenza del classe ’99, anche perché stuzzica la fantasia di numerosi top club europei. Tra questi c’è pure il Manchester United: qui potrebbero entrare nuovamente in gioco Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes, il potente procuratore che cura sia gli interessi di Leao che quelli di CR7.

Calciomercato Milan, Ronaldo più soldi per Leao: Mendes ci riprova

In estate il noto agente aveva provato – senza successo – ad intavolare un’operazione di scambio tra i rossoneri e i ‘Red Devils’, tentando di inserire nell’affare proprio il cartellino del campione di Madeira (più una sostanziosa parte cash). E chissà che a gennaio Mendes non si rifaccia avanti per convincere il Milan con lo stesso tipo di trattativa. Appare assai improbabile, però, che i lombardi possano eventualmente accettare una simile proposta.