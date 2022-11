HIGHLIGHTS | Juventus inarrestabile: Kean stende la Lazio dell’ex Sarri

La Juventus batte la Lazio e si prende il terzo posto in classifica: all’Allianz Stadium la decidono Kean e Milik

Una doppietta di Moise Kean ed un gol di Milik permettono alla Juventus di battere la Lazio nel posticipo della 15^ giornata del campionato di Serie A.

Nel primo tempo la Lazio prova a fare la partita, ma è la Juventus a creare le poche e sporadiche occasioni da rete. Quella che sblocca il risultato arriva al 43’ quando Rabiot ruba palla a Milinkovic Savic lanciando Kean da centrocampo. L’attaccante ex Verona anticipa Provedel in uscita, battendolo con un delizioso pallonetto dalla distanza.

Più semplice il gol del raddoppio che arriva al nono minuto della ripresa: grande discesa di Kostic che impegna l'estremo difensore avversario con un diagonale forte e preciso, Provedel c'è ma non può nulla sulla ribattuta ravvicinata del 18 bianconero che fa doppietta. Nel finale c'è spazio anche per Milik con il polacco che cala il tris spingendo il pallone in rete dopo un bel traversone di Chiesa.

Juventus-Lazio: highlights, tabellino e classifica

JUVENTUS-LAZIO 3-0

43’ e 54’ Kean, 89’ Milik

La classifica: Napoli 41, Milan 33, Juventus 31, Lazio 30, Inter 30, Atalanta 27, Roma 27, Udinese 24, Torino 21, Fiorentina 19, Bologna 19, Salernitana 17, Empoli 17, Monza 16, Sassuolo 16, Lecce 15, Spezia 13, Cremonese 7, Sampdoria 6, Verona 5.

