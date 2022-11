La Juve vince ancora: ecco il segreto della svolta

Sesta vittoria consecutiva in campionato per la Juventus che batte la Lazio: rinascita dei bianconeri

La Juventus batte la Lazio nel posticipo della 15esima giornata del campionato di Serie A e conquista il terzo posto: bianconeri in striscia positiva in campionato.

Sei vittorie nelle ultime sei partite in campionato per la Juventus che nell’ultimo mese – dal derby col Torino in poi – ha collezionato diciotto punti che hanno consentito ai bianconeri di conquistare il terzo posto in classifica.

Un terzo posto certificato dalla vittoria sulla Lazio: un tris netto, perfetto, con due gol di Moise Kean e la rete del definitivo 3-0 realizzata da Arek Milik per la gioia dell’Allianz Stadium.

Juventus terza, il punto di Guardalà

Una vera e propria rinascita quella avvenuta in campionato da parte della Juventus. A ‘spiegarla’ è stato Giovanni Guardalà, inviato di Sky Sport, il quale ha analizzato: “Da quando Allegri ha cambiato assetto tattico, sono arrivate vittorie e prestazioni convincenti” ha dichiarato l’inviato, sottolineando però come la squadra bianconera abbia lasciato per strada tanti punti “all’inizio che hanno aumentato il gap”. Guardalà non da dubbi: “L’uscita dalla Champions ha aumentato le responsabilità del gruppo”.