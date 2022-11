Leao nel 2024 ✍️, lo scenario che scuote il Milan 😱

Leao e la possibile firma nel 2024: lo scenario che fa tremare Pioli e il Milan. Tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti

Il tanto atteso rinnovo di Rafael Leao non è ancora arrivato. Maldini aveva fissato una prima deadline per la firma a prima del Mondiale, ma l’accordo non c’è e la trattativa slitta almeno al calciomercato invernale e a gennaio.

Oggi, a ‘Record’, il padre del portoghese ha parlato così: “Rinnovo? Ci stiamo lavorando. L’interesse del Chelsea? Fino alla scadenza del 2024 ci occupiamo di tutto, senza che si tratti per forza di Chelsea, Barcellona o Real Madrid. Lui adora stare in Italia. Ha una predilezione per gli italiani, quella che i portoghesi non hanno per lui. Ha vinto il premio di miglior giocatore della scorsa Serie A non perché fosse bello, ma semplicemente… perché è il migliore”. Come noto, su di lui ci sono gli occhi di numerosi top club europei, e il rinnovo che non arriva fa tremare i tifosi rossoneri.

Calciomercato Milan, Leao-PSG nel 2024: lo scenario

Alla finestra, in vista del 2024, potrebbe esserci anche il Paris Saint-Germain. Nonostante il rinnovo, negli ultimi mesi si è tornato a parlare del possibile addio di Mbappé in direzione Real Madrid. Inoltre, difficilmente Messi proseguirà la propria avventura parigina oltre il 2024. Uno dei nomi sulla lista del PSG è quello di Leao, a zero in caso di mancato rinnovo col Milan o dando l’assalto con una super offerta cash se il portoghese dovesse prolungare con i rossoneri. Il Milan è avvisato.