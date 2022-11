Sarri blinda il suo gioiello: la firma è ad un passo

La Lazio è ad un passo dal rinnovo di uno dei suoi gioielli: buona notizia per Maurizio Sarri

La Lazio non ha chiuso nel migliore dei modi questa prima parte di campionato, vista la sconfitta per 3-0 contro la Juventus all’Allianz Stadium.

Il percorso dei bianco celesti resta comunque molto positivo e il gioco di Maurizio Sarri sembra aver attecchito. Durante la pausa la Lazio avrà modo di riassestarsi e di pensare anche al mercato che si aprirà a gennaio, alla ripresa del campionato. Intanto arriva una buona notizia per Maurizio Sarri in chiave rinnovi.

Lazio, ad un passo il rinnovo di Lazzari: contratto fino al 2027

Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, è vicina la firma di Manuel Lazzari per il rinnovo. Il terzino ex SPAL ha raggiunto l’intesa con la società per il rinnovo del contratto fino al 2027 (quando compirà 33 anni) e anche per il ritocco dell’ingaggio. Lazzari passerà dal percepire 1,3 milioni a 1,6 milioni di euro a stagione. Un adeguamento che certifica anche l’ottimo rendimento da quando è a Roma. La firma potrebbe arrivare già settimana prossima. Sarri lo ha plasmato in questi due anni e lo ritiene fondamentale per i suoi schemi tattici. Un rinnovo che farà felice in primis il tecnico toscano.