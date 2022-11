La pista Milinkovic si complica, Juve bloccata

Uno dei nomi più caldi del mercato è sempre stato quello di Sergej Milinkovic-Savic. La Juventus però è costretta a frenare

E’ noto che Milinkovic Savic è sulla bocca di tutti. Oltre alla Juventus ci sono sempre state sulle sue tracce squadre come il Manchester United, il Chelsea e il PSG, ma non solo.

Più o meno a giro, ci hanno provato tutti ad accaparrarsi le prestazioni del Sergente, trovando sempre il muro Claudio Lotito a smorzare gli entusiasmi. Il calciatore ha un contratto fino al 2024 e, nonostante questo, il patron biancoceleste non cede un centimetro sulla sua posizione: chi vuole Milinkovic deve spendere tanto.

Milinkovic-Juve, troppo complicato a gennaio

Milinkovic Savic costa tanto. La Juventus non è mai andata oltre offerte, o meglio proposte, che si attestavano sui 60 milioni di euro, ma Lotito ne chiede molti di più. Oltre al costo elevato del ragazzo appena diventato padre, c’è sempre l’esigenza di abbassare il monte ingaggi della squadra bianconera, come riportato da calciomercato.it di recente. La Juventus poi potrà contare anche su Pogba, il cui rientro è ormai pronto e per questo la dirigenza si sta interrogando sulla reale necessità di spendere una cifra enorme accostata a un ingaggio non di poco conto. La Juve potrebbe quindi optare per un giovane centrocampista che percepisca al massimo 3 milioni a stagione.

Sono quindi molti i nodi da sciogliere da parte dei bianconeri prima di pianificare un colpo così complicato come quello di Milinkovic Savic. Altra strategia della Juventus potrebbe essere quella di attendere, rischiando, il 2024 e tentare l’ingaggio del serbo a zero, oppure ritentare in estate, quando al Sergente mancherà un solo anno prima della scadenza con la Lazio. A tutto questo c’è da aggiungere il fatto che la Lazio ovviamente non resterà ferma a guardare e nel frattempo sta portando avanti i discorsi con Mateja Kezman, agente di Milinkovic.