Globe Soccer Awards, premi alla carriera per Galliani e Ibrahimovic

Ai Globe Soccer Award tra i protagonisti ci sono anche Zlatan Ibrahimovic e Adriano Galliani, per loro il premio alla carriera

Il calcio italiano è protagonista ai Globe Soccer Awards. Due grandi personaggi del nostro campionato, che hanno reso il Milan grande vengono premiati oggi ad Abu Dhabi. Stiamo parlando di Adriano Galliani e Zlatan Ibrahimovic, protagonisti del passato e del presente rossonero.

Per il bomber, ancora ai box per infortunio, è arrivato un premio alla carriera che racchiude tutti i gol e tutti i trofei vinti durante gli anni. Poi arriva la volta di Galliani.

Globe Soccer Awards, Galliani ricevere il premio alla carriera

Ennesimo premio speciale ricevuto da Adriano Galliani. Questa volta lo riceve ai Globe Soccer Awards ad Abu Dhabi, dove gli viene consegnato il premio alla carriera. I tanti anni al Milan, vincendo scudetti e Champions League, poi l’esperienza al Monza, portandolo in Serie A. Grandi qualità da dirigente che vengono riconosciute a livello internazionale. In Serie A anche Maldini, Massara e Osimhen sono stati premiati sul palco di Abu Dhabi, i primi due come migliori direttori sportivi e l’attaccante del Napoli come miglior giovane emergente dell’anno.