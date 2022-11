Colpo Juventus, 50 milioni e arriva a Torino

La Juventus ha sempre le antenne puntate sui talenti emergenti e sfrutterà questa pausa per sondare il terreno

Nonostante la recente ripresa della Juventus di Allegri, che ha guadagnato la terza posizione nella classifica di Serie A, i bianconeri sono sempre alla ricerca di profili sui quali puntare per un progetto a lungo termine.

Se da un lato è vero che il mercato estivo ha regalato grandi colpi ai tifosi e al mister toscano, dall’altro bisogna puntare lo sguardo sul futuro. C’è un ragazzo che sta facendo parlare molto di sé e Cherubini di certo non è rimasto a guardare, infatti la Juventus starebbe sondando il terreno per il trequartista.

Ecco il nuovo Modric: la richiesta del Rennes

Si chiama Lovro Majer, nato in Croazia e connazionale di Luka Modric. E’ passato alla squadra francese dalla Dinamo Zagabria nel 2021 e la sua valutazione è raddoppiata nell’ultimo anno in Francia, tanto da guadagnarsi l’appellativo di “nuovo Modric”. Di ruolo trequartista, il ventiquattrenne è un mancino dal piede raffinato e in questa stagione ha messo a segno 2 reti. Nelle 19 partite disputate con il Rennes, tra Ligue 1 ed Europa League, ha inoltre firmato tre assist. La Juventus è molto interessata al ragazzo, ma il Rennes al momento è forte di un contratto con scadenza nel giugno del 2027. Infatti la richiesta dei francesi si aggirerebbe attorno ai 50 milioni di euro, quasi il doppio rispetto alla sua reale valutazione stimata a giugno 2022.

L’affare è sicuramente costoso ma Majer si sta rendendo protagonista del buon campionato del Rennes in Ligue 1, dove occupa al momento la terza posizione in classifica. Allegri farebbe carte false per averlo e non è detto che la Juventus non trovi una formula adeguata per portare il ragazzo a Torino. Intanto ci saranno i mondiali a mettere alla prova Majer con la nazionale croata.