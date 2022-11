Occasione dalla Premier: Juve e Roma fiutano l’affare

Juventus e Roma si contendono il terzino della Premier League: occasione per gennaio

Il calciomercato comincia ad entrare nel vivo e dopo il Mondiale in Qatar inizierà la sessione invernale che potrebbe regalarci non poche sorprese.

La Juventus, ad esempio, si sta muovendo concretamente per un terzino che possa rimpiazzare Alex Sandro, ma che possa giocare anche a destra. Un’occasione ghiotta potrebbe arrivare dalla Premier League, in particolare dall’Arsenal che sembra disposta a sacrificare uno dei suoi terzini. Il giocatore in questione è l’ex Inter, Cedric Soares, difensore dei Gunners dal 2020. Il calciatore scuola Sporting Lisbona potrebbe diventare un’occasione di mercato per la Juventus ma non solo.

Cedric proposto a Juventus e Roma

Cedric ha vissuto appena 6 mesi in Italia, vestendo la maglia dell’Inter da gennaio 2019 e collezionando appena 4 presenze. Adesso veste la maglia dell’Arsenal dove, però, sta trovando pochissimo spazio nelle gerarchie di Arteta. A gennaio i Gunners potrebbero proporlo ad alcuni club di Serie A e tra questi potrebbero candidarsi Juventus e Roma.

Sia i bianconeri che i giallorossi hanno esigenza di rinforzare la catena di destra e Cedric Soares potrebbe rappresentare una buona occasione di mercato ad una cifra piuttosto irrisoria.