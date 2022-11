Ronaldo ancora asfaltato: “Il canto del cigno”

Cristiano Ronaldo senza pace: l’asso portoghese, separato in casa allo United, finisce ancora al centro di un duro attacco

Furio Focolari, ai microfoni di ‘Radio Radio’, ha parlato dell’imminente Mondiale in Qatar che comincerà domenica e che vedrà tra i sicuri protagonisti Cristiano Ronaldo. Un destino ancora tutto da decifrare quello del cinque volte Pallone d’Oro che, da separato in casa, pare sempre più vicino a salutare il Manchester United nella prossima sessione di calciomercato.

Focolari non usa mezzi termini e attacca apertamente l’ex attaccante della Juventus, sotto la lente d’ingrandimento in quello che con ogni probabilità sarà il suo ultimo Mondiale da calciatore.

CR7 ko: “Sarà il Mondiale di Messi”

Il noto giornalista non le manda a dire e fa una disamina di quello che è il momento di Ronaldo e di quello che sarà il suo Mondiale con il Portogallo: “Penso che sarà il Mondiale di Messi e non di Ronaldo. Anzi, mi aspetto qualcosa di clamoroso”. In rete circola il video del freddo saluto di Bruno Fernandes nello spogliatoio del portogallo nei confronti della punta lusitana: un chiaro segno di come in quel di Manchester CR7 non sia più troppo gradito dai compagni. “Non sta bene nei gruppi e neanche in quello della Nazionale. Già dai tempi della Juventus non salta più l’uomo, sono tre anni che non lo fa più”.

Su quello che sarà il ruolo in campo di Cristiano Ronaldo, Focolari non ha dubbi e pone la parola fine su quella che potrebbe essere il finale di carriera del portoghese: “Nel Portogallo, a sinistra, c’è Leao. Lo metterà centravanti, però sono convinto che avrà problemi anche in questo Mondiale, sarà il canto del cigno”.

16 le presenze stagionali di CR7 con la maglia del Manchester United fino a questo momento, con 3 gol e 2 assist vincenti all’attivo.